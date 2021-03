Lucas Lucco e Lorena Carvalho reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 15:56

Rio- Mamãe de primeira viagem, Lorena Carvalho contou como tem sido os primeiros dias com o filho Luca, fruto de seu relacionamento com Lucas Lucco, através do Instagram Stories, neste domingo. O bebê nasceu na última sexta-feira através de um parto humanizado.

"Passando para agradecer por tantas mensagens de amor e carinho conosco! Muito obrigada! De coração! Estamos reorganizando aos poucos nossa 'rotina' e descobrindo um mundo novo a cada momento. Tem sido mágico e, ao mesmo tempo, cansativo confesso. A amamentação tem sido um grande desafio pra mim. Não é fácil!", escreveu ela. "Passando para agradecer por tantas mensagens de amor e carinho conosco! Muito obrigada! De coração! Estamos reorganizando aos poucos nossa 'rotina' e descobrindo um mundo novo a cada momento. Tem sido mágico e, ao mesmo tempo, cansativo confesso. A amamentação tem sido um grande desafio pra mim. Não é fácil!", escreveu ela.

Lorena também comentou que seus seios estão bem machucados. "Mas sou persistente e sei que vai passar. Depois venho falar um pouco sobre isso, acredito que muitas mamães que me seguem estão na mesma fase que eu. No mais, somos os pais mais felizes e babões desse mundo", concluiu.



O nascimento de Luca foi anunciado por Lucas Lucco no Instagram, no último sábado. O cantor e Lorena estão juntos desde 2013 e oficializaram a união em setembro do ano passado.