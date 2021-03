MC Guimê e Lexa reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 16:10

Rio - MC Guimê se declarou para a esposa, Lexa, ao publicar uma foto com a funkeira durante uma viagem deles ao Jalapão, no Instagram, neste domingo. "Linda, você é a peça do quebra-cabeça que faltava na minha vida", escreveu ele na legenda.

Os internautas elogiaram o casal através dos comentários. "Existe casal mais bonito que esse? não", publicou um usuário da rede social. "Tão Lindos", escreveu outro. "Que linda declaração de amor. Que Deus abençoe vocês sempre, que sejam muito felizes", postou um terceiro.