Publicado 21/03/2021 17:07 | Atualizado 21/03/2021 17:18

Rio - Joaquim Lopes contou através do Instagram, neste domingo, que sua noiva Marcella Fogaça deu à luz Pietra e Sophia, no último sábado. O novo papai do pedaço falou sobre a emoção do momento ao publicar um lindo relato no Instagram.

"Tudo o que eu vivi nesses 40 anos, hoje eu entendo que de certa forma foi espera. Espera por esse momento agora. Minhas filhas nasceram ontem dia 20, às 10 horas da manhã. E entendi também que meu coração que antes batia sozinho e dentro do meu peito, agora são dois, e batem do lado de fora do meu corpo. Eu vivo por elas. Eu sou delas. Eu penso nelas. Eu sonho com elas. Eu sofro por elas. Eu sou o pai delas...", começou ele.

O ator também se declarou para Marcella. "A Cella é o meu norte. Que potência, meu Deus do céu, na hora do parto. É alucinante o momento do parto. Realizar concretamente aquele sonho tão imenso durante a gravidez é tão bonito. E ela foi simplesmente inacreditável e já é uma mãe muito poderosa. Eu te amo e vou te amar até o último dia da minha vida! Nossas pequenas são deslumbrantes... não é porque eu sou o pai não (sempre quis usar esse argumento rs) E desde o começo já nos mostram o quanto que são únicas. Gêmeas univitelinas, requer atenção e cuidados. Por isso elas vão ficar um tempo a mais na maternidade pra ganhar um pesinho", destacou ele.

Através das redes sociais, a cantora e compositora também falou sobre o momento. "Eu que sempre achei que não sabia muito, ontem entendi que não sabia nada. Ontem eu descobri o amor. De fato, na sua forma palpável e etérea. Ontem eu vi Deus de perto, me vi do avesso, me vi bicho, vi toda minha fragilidade se transformar em força e sair do meu ventre. Ontem eu nasci de novo pra renascer pra sempre com elas... Venho aqui comunicar a vcs, meu time de luz e amor, que Pietra e Sophia nasceram! Elas são lindas, fortes, saudáveis e como muitos dos casos de gêmeos univitelinos, vão ficar um pouco na maternidade para ganhar um pesinho", contou.

