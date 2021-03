Maiara e Fernando Zor Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 17:40

Rio - Maiara, da dupla com Maraisa, abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento com Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, em entrevista ao programa "Hora do Faro" na RecordTV, neste domingo. O romance do casal ficou ainda mais em evidência devido a muitas "idas e vindas". No entanto, a sertaneja desmentiu a informação.

"A gente tem dois anos se relacionando. A gente teve algumas idas e vindas que nem aconteceram, foram só as pessoas falando. Eu cheguei a apagar fotos nem pelo Fernando, mas sim porque o povo enchia o saco, eu recebia muitas críticas", comentou ela.

Em outro momento, Maiara destacou: "Eu me apaixonei e quis mostrar tudo do meu jeito. Mas a felicidade incomoda muita gente. A gente já brigou algumas vezes, mas nunca ficamos um dia sem nos falar. Teve uma vez que terminamos mesmo, mas voltamos. O problema é que eu assimilava muito o que as pessoas falavam em volta".

Na entrevista, Maiara, que ficou noiva do amado em fevereiro deste ano em Dubai, Emirados Árabes, também falou sobre o momento do pedido. "Até hoje eu não acredito. Foi algo tão fora da realidade. A gente não ia mais pular (de paraquedas) e ele ficou nervoso. Eu não entendia nada. Ele já tinha organizado tudo para fazer o pedido".