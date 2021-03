Rafa Kalimann Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 11:45

Rio - Rafa Kalimann tem ousado cada vez mais em seus cliques para as redes sociais. Dessa vez, a influenciadora digital postou fotos de um ensaio em que aparece nua, usando apenas uma luva. Na legenda, a ex-'BBB' postou um poema de Paulo Leminski. "Sei quando uma pessoa está por dentro ou está por fora. Quem está por fora não segura um olhar que demora..", escreveu.

E não acaba aí: o nome de Rafa é, nesta segunda-feira, um dos assuntos mais comentados no Twitter no Brasil. Mas, se engana quem pensa que o motivo são as fotos sensuais da influenciadora. Rafa, que foi casada com o cantor sertanejo Rodolffo, tem sido citada após o ex cair no paredão desta semana do 'BBB 21'. Rodolffo tem sido criticado por comentários machistas e homofóbicos e os fãs têm cobrado algum posicionamento de Rafa, que ainda mantém um bom relacionamento com o ex.