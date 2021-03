Bianca Andrade, a Boca Rosa, dança ao lado do namorado Fred Reprodução

Publicado 22/03/2021 13:36 | Atualizado 22/03/2021 13:37

Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa, mostrou disposição ao dançar funk ao lado do 'namorido' Fred. Ao som do 'Funk do Açaí', de Vanessa Esplendorosa, a influenciadora, que está grávida, mostrou muita desenvoltura e descontração. Bianca e Fred estão à espera de Cris, primeiro filho do casal.

Na legenda, a empresária, ex-'BBB' e influenciadora, exaltou a relação com o parceiro. "E eu achando que casar era mó chato...", escreveu Bia. Nos comentários, Fred concordou com a amada. "Tbm achava e errei feio", disse.



