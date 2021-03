Silvero Pereira revela que foi estuprado aos sete anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 09:15 | Atualizado 23/03/2021 09:18

Rio - O ator Silvero Pereira , de 38 anos, usou o Instagram para compartilhar um momento especial: o da vacinação dos seus pais contra a Covid-19. O artista compartilhou os cliques nesta segunda-feira e celebrou bastante.

"Meu Rei e minha Rainha. Painho e Mãinha se vacinaram hoje em Mombaça (nossa terra). Agradecer muito à Deus, em primeiro lugar! E também agradecer aos esforços do governo do Ceará, bem como da Prefeitura de Mombaça e os profissionais de saúde de minha cidade pela batalha diária para imunização de todo nosso Estado", escreveu o ator, que ainda usou as hashtags "vacina", "Ceará" e "SUS".

"Que boa notícia!", escreveu a atriz Mariana Xavier, companheira na novela "A Força do Querer", reprisada recentemente. "Que maravilha! Feliz e emocionada por você querido. Muita saúde e proteção para os seus amados pais", escreveu a apresentadora Ana Furtado.

