Bruna Marquezine e Enzo Celulari reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 11:08 | Atualizado 23/03/2021 11:12

Rio - Bruna Marquezine compartilhou, na noite desta segunda-feira, uma foto que mostra um buquê de girassóis recebido por ela. Na manhã desta terça-feira, foi a vez do ator Enzo Celulari repostar a foto na mesma rede social, mostrando que foi um presente dele para a amada. Na legenda do registro, apenas a abreviação "Ily", que significa "I love you" ("Eu te amo", em português).

