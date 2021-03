Regina Duarte reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 14:16 | Atualizado 24/03/2021 14:16

Rio - Regina Duarte, de 74 anos, tomou a vacina contra a Covid-19, na última segunda-feira. A atriz, no entanto, só compartilhou um vídeo do momento no Instagram, nesta quarta. Na imagem, ela aparece no carro, de máscara e recebendo o imunizante de uma profissional de saúde. Regina também postou uma foto da carteirinha de vacinação.

fotogaleria

Publicidade

"Era pra ter postado anteontem, na segunda passada", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que a atriz é ex-secretária de cultura do governo de Jair Bolsonaro. Ela deixou o comando da Secretaria de Cultura em maio do ano passado, já que o presidente disse que ela assumiria a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e não cumpriu ocombinado.