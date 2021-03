Simone reprodução do instagram

Publicado 24/03/2021 15:05

Rio - Simone surgiu bem mais magra após dar à luz Zaya, no dia 22 de fevereiro, nos Estados Unidos. A cantora, que engordou 24kg na gravidez, já perdeu 16kg. "Ainda tenho que perder 6 quilos", afirmou ela através do Instagram Stories.

Recentemente, a sertaneja falou sobre seu processo de emagrecimento desde o nascimento da filha. "Dos vinte e quatro, já perdi dezesseis quilos e duzentos. Mas tem muito quilo para perder, ainda. Meu Deus do céu, que luta! Não é fácil, não", disse, na época ocasião.



Simone, da dupla com Simaria, é casada com o empresário Kaká Diniz. Os dois são papais de Zaya, de um mês, e Henry, de 6 anos.