Publicado 24/03/2021 17:37

Rio - Lucas Lucco mostrou para seus seguidores a música que fez para o filho, Luca, através do Instagram, nesta quarta-feira. No clipe de 'Melhor Amigo', o cantor compartilhou imagens desde a descoberta da gravidez da esposa Lorena Carvalho até o nascimento do bebê.

"Essa eu escrevi pra você. Seja bem-vindo, meu melhor amigo!", escreveu Lucas na legenda.

