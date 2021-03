Rafa Vitti e Clara Maria brincam na terra Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 10:38

Rio - Tatá Werneck voltou a encantar seus seguidores ao postar um vídeo brincando com sua filha, Clara Maria. A pequena, que tem pouco mais de um ano de idade e é fruto do relacionamento da comediante com o ator Rafa Vitti, já acumula milhares de fãs nas redes sociais e tem até fã clube. E não é pra menos! Com o incentivo dos pais, Clarinha esbanja fofura e põe todo mundo para rir.

No vídeo publicado por Tatá, ela mostra que a filha aprendeu a falar a palavra "tudo". A mãe e a pequena se divertem com isso. "EU TE AMO! Tem nem dois anos e já entende tudo . Geral com 30 Sem saber nada", escreveu a comediante na legenda.

