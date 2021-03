Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto Leco Viana/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 13:51 | Atualizado 28/03/2021 14:02

Rio - Após ficar três dias internado em decorrência de complicações causadas pela Covid-19 , o cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, voltou para casa. A notícia foi compartilhada pela esposa do artista, Paula Vaccari, neste sábado. No Instagram, ela compartilhou vídeo que mostra o exato momento do retorno.

"Obrigada, obrigada e obrigada, meu Deus, por tudo. A ti toda honra e toda glória. Foram dias sufocantes, sombrios e angustiantes, mas Deus esteve conosco cuidando e fortalecendo. O Cristiano está de volta em casa e aqui juntos vamos nos cuidar", escreveu ela no Instagram.



No vídeo, o cantor que teve 30% do pulmão comprometido pelo coronavírus e precisou ficar na UTI, aparece abraçando a filha, a pequena Pietra, fruto do casamento com Paula Vaccari.