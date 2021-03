Deborah Secco Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 09:39

Rio - Deborah Secco resolveu agraciar seus seguidores com diversos cliques de biquíni. Nas fotos, a atriz de 41 anos, esbanjou boa forma e brincou sobre a escolha das imagens. "Na dúvida, postei várias... De qual vocês gostaram mais? 1, 2, 3 ou 4?", perguntou Deborah, que atualmente está no ar com a reprise de duas novelas. Como a Alexia, de 'Salve-se Quem Puder', e como a Íris de 'Laços de Família'.

Nos comentários, claro, não faltaram elogios à musa. "da 4... na verdade, de todas!!!!!!", escreveu Carolina Dieckmann, que interpreta Camila, rival de Íris, em 'Laços de Família'.