Publicado 30/03/2021 12:09 | Atualizado 30/03/2021 12:11

Rio - Giovanna Ewbank colocou os filhos para trabalhar em seu vídeo mais recente, publicado nesta terça-feira no Youtube. A ideia da apresentadora para a dinâmica era deixar que seus dois filhos mais velhos, Títi e Bless, escolhessem seu look completo. E a surpresa é que os pequenos mandaram bem!

No começo, Títi escolheu a saia que a apresentadora iria usar e ensinou o irmão a pegar as demais peças no mesmo tom. Os dois escolherem saio, blusa, sandália e brincos e receberam até o aval da vovó, Deborah Ewbank, mãe de Giovanna, que trabalha como stylist.

Confira o look final: