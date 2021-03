Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Reprodução Instagram

Publicado 30/03/2021 15:22

Rio - Há anos que Graciele Lacerda se preparar para engravidar de Zezé Di Camargo. A empresária congelou os óvulos em 2019 para fazer uma inseminação artificial, mas adiou os planos por conta da pandemia. Ela decidiu adiar os planos mais uma vez por conta da crise de saúde pública.

"A gente estava com muitos planos e tivemos que adiar por causa da pandemia. Com essa nova cepa, que está vindo bem mais forte, estamos com muito medo. Estamos na fazenda evitando de sair daqui ao máximo. Por estarmos com muito medo, resolvemos adiar. Por precaução mesmo. Sou muito medrosa para engravidar no meio de uma pandemia dessa", disse em entrevista à Quem.

Graciele falou que não pensa em desistir do sonho de ser mãe e conta que também pensa em adotar uma criança. "Nunca pensamos em desistir. Não tem nem motivo para isso, a não ser que eu não consiga. Mas se eu não conseguir e não tiver outra forma, com certeza a gente pensa em adotar. Na verdade, a gente pensou várias vezes nisso e talvez, até mesmo eu tendo um filho biológico, a gente adote", diz.