30/03/2021

Rio - Após uma conversa entre Rodolffo e Sarah na tarde desta terça-feira no 'Big Brother Brasil 21', o pai do cantor Juarez Dias saiu em defesa do filho. É que ele publicou alguns trechos da DR dos dois em seu Instagram Stories e até chamou a consultora de marketing digital de mentirosa.