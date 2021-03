Andressa Urach reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 19:06

Rio - Andressa Urach se submeteu a um procedimento estético para eliminar flacidez do rosto, nesta terça-feira. A modelo mostrou os detalhes do tratamento, que conta com 18 agulhas, através de seu Instagram.

"Você teria coragem de colocar dezoito agulhas no seu rosto? Eu coloquei! Fiz fios estimuladores de colágeno para eliminar aquela flacidez que me incomodava. O resultado!? Acabou o meu pescocinho de pelanquinha de galinha", escreveu ela.

Em outra postagem, Andressa ainda comentou que o procedimento é indolor. "Fiz com anestesia e nem doeu!".