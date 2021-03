Silvia Abravanel curte festa do Fofoquito e não vai trabalhar no dia seguinte reprodução internet

Rio - Silvia Abravanel, de 49 anos, anunciou durante uma live que testou positivo para a covid-19. "Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito; família nosso bem maior amo vocês muito. O melhor presente que podemos dar a alguém é uma oração! Que venha do coração, que seja repleto de Deus", escreveu a filha de Silvio Santos na legenda de uma foto, após anunciar o diagnóstico.

Silvia Abravanel é a filha número dois de Silvio Santos e apresentadora do "Bom Dia e Cia". Ela está afastada do trabalho e tem usado o Instagram par dividir as mensagens de carinho que vem recebendo dos fãs.