Yudi Tamashiro e a mãe, dona Tânia

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 09:39 | Atualizado 31/03/2021 09:48

Rio - Yudi Tamashiro compartilhou um vídeo, na noite desta terça-feira, ao lado da mãe, dona Tânia, para falar sobre a Covid-19 e conscientizar os seguidores do Instagram no que diz respeito a gravidade da doença. Na legenda postagem, ele se declarou à mãe, que ficou internada ao longo de doze dias, e pediu orações ao pai, Nelson Kiyomitsu Tamashiro, que segue internado. "Minha mãe é incrível. Continuem nos ajudando em oração pelo meu pai", escreveu.

"Eu fiz questão de fazer um vídeo falando que eu venci a Covid-19. Tenho que falar um testemunho forte da minha vida, porque as pessoas estão vivendo esse momento de pandemia, de sofrimento, de dor. Só que as pessoas não conseguem mensurar e nem imaginar o que é a Covid para cada ser humano. Cada um sente de uma forma. O meu filho já teve, passou mal e foi parar no hospital. Não divulgamos. Mas ele teve em janeiro, passou mal, ficou isolado e Deus restaurou. Cada pessoa tem uma forma de sentir a Covid. A minha filha, de 24 anos, teve também mas de maneira totalmente assintomática", disse dona Tânia.

"Infelizmente, o meu marido, o meu Nelson adorado, está na UTI e, até agora, intubado, vivendo só nas máquinas. Deu uma parada cardíaca nele, uma parada nos rins. Eu sou testemunha do que é a Covid no corpo de uma pessoa. Eu passei doze dias no hospital vendo a morte de perto. É muito triste ter uma coisa andando dentro do seu organismo sem saber explicar o que é. As pessoas perguntam o que você está sentindo, qual é a dor e você não sabe dizer. Não tem fôlego para falar qual é a dor, o que sente. Porque o maior de tudo é o pavor. O pavor do desconhecido. É o pavor de estar dentro de um hospital e saber que seus dois únicos filhos estão aqui fora te esperando. Esperando porque estão sozinhos porque estão sem eu e sem o pai, cada um em um hospital. É muito difícil", prosseguiu dona Tânia.

Cuidados com a Covid-19

Yudi e dona Tânia ainda reforçaram os pedidos das autoridades sanitárias sobre a necessidade de manter os protocolos de higiene. Ela também implorou para que as pessoas "respeitem a doença". "Tenham temor. Eu sei que muitos brasileiros têm que trabalhar, pegar ônibus, pegar filas e estar na rua, mas façam com sabedoria. Façam uso de máscara, usem álcool em gel, tentem se prevenir o máximo possível. É uma coisa horrível, uma doença horrorosa que ninguém merece passar", declarou dona Tânia.

