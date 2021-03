Larissa Manoela Reprodução

Por iG

Publicado 31/03/2021 13:45

Rio - Nesta quarta-feira, Larissa Manoela começou o dia com uma postagem que encantou os fãs. Pelo Instagram, a atriz e cantora compartilhou uma montagem com quatro fotos.

Em um dos registros, Larissa apareceu com braços abertos e olhando para o lado. Em outro, com as mãos no bolso. No terceiro, ela posou de lado. E, no último, abriu um pouco parte de baixo a camisa.

Na legenda, ela disse: "paleta nude". “Gata”, disse Isabella Santoni. “Perfeita”, “linda”, “tudo pra mim”, “sou sua fã”, “que look lindo”, “você é uma raridade”, "obrigada por existir", foram alguns dos outros comentários deixados no post.