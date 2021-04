Karina Bacchi foi acompaanhada do filho, Enrico, e do noivo, Amaury Nunes AgNews

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 20:21

Rio - Amaury Nunes abriu o jogo com seus seguidores e confessou que seu casamento com Karina Bacchi está passando por uma fase difícil. Ele publicou um grande desabafo no Instagram, neste domingo.

"Assim como milhares de casais, nós também somos seres-humanos, que choramos, sorrimos, concordamos, discordamos, erramos, acertamos, temos nossas diferenças, semelhanças, defeitos e qualidades... E agora a gente está passando por um momento bem difícil na nossa relação. Não tem nada a ver com saúde, graças a Deus estamos todos bem. Mas tem a ver com as diferenças, obstáculos e desafios que milhares de casais, assim como nós, enfrentam diariamente", escreveu.

O apresentador e empresário ainda destacou: "Tanto eu quanto a Karina, acreditamos muito em DEUS e sabemos que tudo acontece do jeito e no tempo dele".

