Karina Bacchi e o filho, Enrico Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 14:07 | Atualizado 06/04/2021 14:08

Rio - Karina Bacchi fez uma postagem enigmática no Instagram, nesta terça-feira. Depois que seu marido, Amaury Nunes, revelou que os dois estão passando por uma crise no casamento, Karina postou uma foto com o filh, Enrico, e filosofou. "Quando não houver palavras, silencie, ore, Deus escuta seus silêncios, Deus te conhece intimamente e entende sua oração", escreveu a apresentadora.

Na ocasião, Amaury falou em "obstáculos" e "diferenças". "Tem a ver com as diferenças, obstáculos e desafios que milhares de casais, assim como nós, enfrentam diariamente", disse. Karina Bacchi e Amaury Nunest estão tentando engravidar, mas ainda não tiveram sucesso.

O jogador e a apresentadora se casaram em 2018, em Barra de São Miguel, em Alagoas. Em 2017, Karina deu à luz Enrico. O bebê é fruto de fertilização, usando um doador estrangeiro.