Claudia Rodrigues reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 18:27 | Atualizado 06/04/2021 18:29

Rio - Cláudia Rodrigues usou seu Instagram, nesta terça-feira, para contar que está internada em um hospital de Curitiba. "Gente, estou no hospital fazendo exames. Estou com muita dor no corpo desde sexta, tive febre essa noite e acordei com dor no corpo e uma dor terrível no braço", escreveu ela na legenda da publicação.

fotogaleria

Publicidade

No vídeo, a atriz, de 50 anos, que sofre de esclerose múltipla, deu mais detalhes sobre seu estado de saúde. "Fui internada no Hospital Marcelino Champangnat e vou fazer vários exames para saber o que eu tenho. Muito obrigada pelas orações e continuem orando por mim. Assim que eu tiver o resultado eu volto a falar com vocês", disse ela.

Confira!