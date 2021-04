Ricardo Feghali reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 17:20

Rio - Ricardo Feghali, integrante do Roupa Nova, tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus nesta quinta-feira (8). O cantor, de 65 anos, mostrou um vídeo do momento em seu Instagram. Na rede social, ele criticou a lentidão na campanha de vacinação no Brasil.

"Oi, galera querida! Graças a Deus, já consegui tomar a primeira dose. Essa é a única solução. Pena que a gente só conseguiu isso tão depois, podia ter sido bem antes, o Brasil já ia estar bem mais avançado nessa situação. É a única saída, gente! É vacinar todo mundo para a gente voltar a economia, voltar os shows e voltar a ficar junto. Um grande beijo para vocês! Vacinem-se, por favor, e se cuidem", pediu Ricardo.



Vale lembrar que em dezembro do ano passado, ele perdeu o amigo e companheiro de banda Paulinho para a doença.