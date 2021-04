Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 18:46 | Atualizado 09/04/2021 18:49

Rio - Internado há quase um mês em um hospital da Zona Sul do Rio, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva após ser diagnosticado com a Covid-19. De acordo com a equipe médica do humorista, uma nova fístula bronco-pleural foi identificada na noite de quinta-feira e um novo procedimento, desta vez por via endoscópica, foi feito na manhã desta sexta-feira. As manobras terapêuticas transcorreram com sucesso.

Veja o comunicado na íntegra:

Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e apresenta estabilidade, após a realização de procedimentos terapêuticos adicionais, adotados no combate à Covid-19.



Buscando melhor recuperação da função pulmonar, o ator foi submetido há cinco dias a uma toracoscopia para correção de uma fístula bronco-pleural.



Hoje, a equipe médica esclarece que:



“Uma nova fístula bronco-pleural foi identificada ontem à noite, tendo sido realizada na manhã desta sexta-feira (09), novo procedimento, desta vez por via endoscópica, quando o segmento responsável pela nova fístula foi ocluído. As manobras terapêuticas transcorreram com sucesso e Paulo Gustavo segue em estabilidade clínica.

O quadro geral mantém o otimismo da equipe profissional, mesmo levando-se em conta a gravidade que existe em todos os pacientes em uso de ventilação mecânica e de ECMO.”



A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus.