O cantor sertanejo Jorge se casou recentemente com Rachel Boscatti em cerimônia íntima Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 14:14

Rio - "O golpe está aí... Cai quem quer", diz um story publicado por Pedro Freitas, irmão de Ina Freitas, ex-esposa do cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus. A postagem foi feita após serem divulgadas fotos do casamento de Jorge com Rachel Boscatti, ex-esposa de Pedro e amiga de infância de Ina Freitas. A internet acredita que a publicação de Pedro foi uma indireta, utilizando a canção de mesmo título de Mateusinho e Menor Nico.

"Estou aqui hoje para dar os parabéns para a maior $&@) deste país. Rachel Boscati, parabéns. Você conseguiu o que sempre queria. Desejo toda felicidade neste momento, como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo, Barcelona, equipe do Villa mix e pegou o Jorge Príncipe do Egito de Barba da Mesopotâmia, seu ex-cunhado e marido da sua melhor amiga. Bem que já falei pra Geno e pra Patiele uma vez que o Jorge não tem berço, mas ele é o super correto, dono razão, que deveria mostrar a cara e ser homem para enfrentar a vida de verdade. Ele sabe meu número e queria encontrar vocês dois juntos. Vocês se merecem desejo que seja uma mulherzinha para seguir o caminho da mãe ou um homenzinho para seguir o pai maravilhosos", escreveu ele.