Gretchen posta foto aproveitando piscina dias após revelar procedimento cirúrgico de emergência Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 12:05

Rio - Gretchen passou no Instagram para desejar "bom domingo" aos seus seguidores, em três línguas diferentes! A cantora posou para o próprio marido, Esdras de Souza, enquanto desfruta de um dia na piscina.

Na semana passada, Gretchen revelou que precisou passar por uma operação de urgência nos olhos. Em entrevista à revista Quem, a rainha da Internet contou que estava com dificuldades para enxergar. "Foi uma cirurgia muito delicada, mas eles [médicos] me deixaram confiantes com o profissionalismo deles", disse Gretchen.