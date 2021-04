Lilia Cabral recebe primeira dose da vacina contra o covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 11:43 | Atualizado 12/04/2021 11:44

Rio - Lilia Cabral recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 na manhã desta segunda-feira. Radiante com o momento, a atriz de 63 anos compartilhou fotos e um texto sobre a alegria que sentiu ao iniciar o processo de imunização contra a doença.

fotogaleria

Publicidade

"Bom dia!!!! Hoje fui vacinada. Viva o SUS! Viva a Ciência! Viva todos que estão na linha de frente cuidando da população, se dedicando incansavelmente para vencer a batalha contra o COVID. Meu agradecimento a esses profissionais e minhas orações, meu carinho, respeito e amor a todas as famílias", escreveu Lilia.

No embalo da comemoração, vale lembrar que Lilia volta hoje à TV com a reprise de 'Império', na faixa das 21h, na Globo. Na trama, a atriz é responsável pelo papel de Maria Marta, esposa de José Alfredo e que faz de tudo para manter as coisas do jeito que gosta.