Renato Aragão e Paulo Gustavo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 10:36 | Atualizado 13/04/2021 10:57

Rio - Renato Aragão, de 86 anos, usou suas redes sociais, na noite desta segunda-feira, para homenagear Paulo Gustavo, de 42 anos, que segue internado em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19 . A publicação, que coincidiu com o Dia do Humorista, fala de fé e esperança.

fotogaleria

Publicidade

"Hoje é dia do humorista e você emociona muita gente. Melhora logo e venha nos alegrar! O Brasil está em oração por você. Que nesse momento todos tenham fé e esperança, façam orações por todos que estão passando por isso", escreveu Didi.

Situação crítica

Publicidade

Internado há um mês em um hospital da Zona Sul do Rio, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva após ser diagnosticado com Covid-19. Em boletim divulgado no último domingo, a equipe médica diz que a situação do humorista é crítica.

"Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade. As diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares", começou a nota.

Publicidade

"Hoje, a equipe médica esclarece que: Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários. A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação. Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários”, disse o boletim.