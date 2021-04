Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela se reencontram para entrevista Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 12:58 | Atualizado 13/04/2021 13:00

Rio - Marília Gabriela surpreendeu, na manhã desta terça-feira, seus seguidores do Instagram. A apresentadora, de 72 anos, resgatou um clique antigo no qual dando um beijão com seu ex-marido, Reynaldo Gianecchini. Eles foram casados por sete anos, entre 1999 e 2006, e hoje são amigos.

"Hoje é o Dia Internacional do Beijo, né?! Então, aí vai um beijo dos bons e um Carlos Drummond de Andrade pra comemorar: 'O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar.' Feliz Dia do Beijo, baixinho, Reynaldo Gianecchini. Feliz Dia do Beijo, amores todos meus. Muitos, muitos beijinhos e bom dia pra vocês, desta sempre sua, G", legendou Marília Gabriela.