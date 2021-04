Carolina Dieckmann e Tiago Worcman Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 14:42 | Atualizado 13/04/2021 14:43

Rio - Casada há 14 anos com Tiago Worcman, Carolina Dieckmann abriu um pouco da intimidade do casal e mostrou momentos a dois com o diretor de televisão. Em comemoração ao Dia do Beijo, a atriz postou fotos de vários beijões no amado nas redes sociais.

Na legenda, Carol contextualizou a publicação. "dia do beijo, né mores?", escreveu a atriz, que recebeu diversos elogios, inclusive de amigos famosos. "Lindos", escreveu Mumuzinho.

