Rio - A apresentadora Cissa Guimarães compartilhou em seu Instagram, na nesta segunda-feira, a notícia de que recebeu a primeira dose do imunzianate contra Covid-19 no Rio de Janeiro. No vídeo, ela aprece emocionada e agradece ao SUS, profissionais da saúde, a Fiocruz e o Butantan pela conquista.

"Fui vacinada! Primeira dose, uma batalha vencida, mas a guerra continua e precisamos lutar juntos. Fiquei muito emocionada, sentimento de esperança e recomeço, me deu força para continuar. Agradeço imenso ao SUS, a todos profissionais da saúde, a Fiocruz, ao Instituto Butantan, a Deus, ao Rafa e a toda egréora de luz. Meu desejo e oração é que a vacina chegue para todos. Muito obrigada. Sigamos com todos os cuidados para que possamos vencer essa guerra muito em breve! Muita luz e vacina para todos nós", completou a apresentadora", escreveu a apresentadora.