Gracyanne Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 12:37

Rio - Acostumada a ensaios ousados, Gracyanne Barbosa optou por entrar um pouco no ambiente lúdico em uma de suas produções. Em fotos postadas nesta terça-feira no Instagram, a musa fitness apareceu com um look cavado que fazia referência a uma guerreira.

Na legenda, Gracy conversou com os seguidores. "Se eu fosse uma heroína, qual nome você escolheria pra mim?", perguntou a a musa fintnes. E nos comentários, como de costume, não faltaram elogios à musa, que inclusive a comparavam com uma princesa da Disney. "Vc parece a Pocahontas da Disney", escreveu uma seguidora. Outro seguidor brincou com o nome com que Gracyanne chama o marido Belo, o "tudão". "Super tudão. Gata demais", escreveu o fã.