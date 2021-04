Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas Reprodução do Instagram

Publicado 14/04/2021 13:16 | Atualizado 14/04/2021 13:17

Rio - Focado na recuperação do marido, o humorista Paulo Gustavo, que está internado há mais de um mês em consequência da covid-19, Thales Bretas têm compartilhado mensagens de otimismo em suas redes sociais.

Thales, que é médico, tem apostado na recuperação do humorista, que está em internado em estado crítico. O texto compartilhado nos stories de Thales na noite desta terça-feira, fala sobre a "lentidão necessária de alguns ciclos". "Texto lindo que meu amigo amado Felipe Veloso mandou e achei oportuno", disse Thales.

Confira na íntegra:

"Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos, e não saberemos apreciar a beleza, e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado, porque justamente nestes momentos, em que a vida parece acontecer em 'slow motion', é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão para poder confiar na colheita. Afinal, se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé, se nos momentos mais desafiadores da vida não soubemos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe. O fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará".