Publicado 16/04/2021 08:53 | Atualizado 16/04/2021 08:58

São Paulo - Bruna Marquezine não deixou passar batido a data do aniversário do namorado, Enzo Celulari. A atriz postou, na noite desta quinta-feira, uma sequência de fotos dos dois juntos. "É claro que você tinha que fazer aniversário dia 15 de abril", escreveu ela na legenda, iniciando uma declaração.

"Como se essa data não fosse importante o suficiente pra mim. É claro. É claro que você tinha que me mostrar o quão errada eu estava a seu respeito. É claro que você tinha que chegar e me desmontar inteira, mesmo depois de tanto tempo fugindo do amor e resistindo a todo esse charme ariano", afirmou a atriz.

"É claro que você tinha que conquistar e encantar a mim e a todos ao meu redor com a sua bondade, gentileza, criatividade, educação, companheirismo e inteligência. E beleza, é claro. É claro que ao invés de virar tudo do avesso, como as paixões avassaladoras dos filmes, você me ajudaria a botar cada coisinha no seu devido lugar e me ensinaria que isso é melhor do que qualquer roteiro de cinema. É claro que você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor", se declarou Bruna no texto.

"É claro que tinha que ser você. Feliz aniversário, amor meu. Seja muito muito feliz. Se possível, comigo, é claro", finalizou a atriz.