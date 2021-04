Ximbinha comemora chegada do primeiro neto, Cláudio Davi Reprodução/Instagram

Rio - Ximbinho anunciou, nesta sexta-feira (16), o nascimento do primeiro neto, Cláudio Davi. O ex-marido de Joelma compartilhou uma foto do recém-nascido em seu Instagram, parabenizando sua filha Rebeca, mãe do menino. "Nasceu meu netinho Cláudio Davi. Graças a Deus veio com muita saúde e lindão! Agora sou vovô!", escreveu o guitarrista.

Rebeca é filha de Ximbinha com a ex-noiva Claudia Moia, que estava grávida quando Ximbinha casou com Joelma. Com a cantora paraense, Ximbinha é pai de Yasmin, de 16 anos, e Yago, 25, que é filho biológico apenas de Joelma, mas considera o guitarrista como seu pai.