Ayarla Souza denuncia agressão Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 14:50 | Atualizado 17/04/2021 14:57

Rio - A influenciadora digital Ayarla Souza relatou, em seu Instagram, que as vizinhas de seu condomínio ameaçaram expulsar ela e suas amigas de sua casa após descobrirem que ela produz conteúdo erótico nas redes sociais. "A vizinha estava em cima do muro gritando: 'cadê esses vagabundos?'", contou a influenciadora nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

Chorando, Ayarla reclamou que a vizinhança se incomodou com o uso de shorts curtos e tops. Em áudio divulgado no Instagram, a vizinha ameaça jogar uma bomba na influenciadora. Yarla também apareceu com o rosto machucado e disse que fez denúncia na Polícia Civil.

Indignada, a influenciadora explicou o caso em um vídeo. "O pessoal ficou no grupo falando que eu fico fazendo programa aqui e me chamaram de put*. E qual o problema se eu fosse garota de programa? Eu tô aqui fazendo meu trabalho todo dia pro Instagram e o Facebook e vem essas pessoas ficarem aqui me humilhando", disse.