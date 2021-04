Bia e Branca Feres Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 22:20

Rio - Bia, Branca e Isaac Feres - na barriga - se divertiram na coreografia de 'Preta do Cabelo Cacheado'. As irmãs, conhecidas como Gêmeas do Nado sincronizado, costumam postar músicas dançando e dessa vez não foi diferente.

"E o trio das dancinhas aparece novamente no seu feed. O que você está achando desse trio?", perguntaram as duas. Nos comentários, além dos elogios, os fãs destacaram a desenvoltura de Bianca nos movimentos mesmo .

Confira a dancinha dos "três":