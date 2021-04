Danilo Gentili Reprodução

Por iG

Publicado 19/04/2021 11:31 | Atualizado 19/04/2021 11:38

São Paulo - Recentemente, entre os possíveis presidenciáveis para 2022, um nome ganhou força: Danilo Gentili. Cotado para concorrer ao mais alto cargo público do Brasil, o apresentador do "The Noite" confessou que a ideia ainda é embrionária, mas que "políticos já temem que seja confirmada".

Além disso, ele teceu elogios a Luciano Huck , outro nome da mídia entre os cotados para concorrer às eleições do ano que vem. "Quando faço as minhas piadas, os políticos me levam muito a sério, a ponto de eu colecionar pedidos de prisão e de censura vindos deles. Então, na real, eu acho que eles é que temem que a minha candidatura seja levada a sério e não o contrário", iniciou Danilo Gentili em entrevista ao Estadão.

Questionado sobre como surgiu a ideia de se candidatar, ele explicou que sempre lhe incentivaram, mas demorou para levar a sério. "Foi um movimento espontâneo, desde os anos do PT eles [fãs] fazem isso. Hoje, qualquer coisa que eu faça tem gente escrevendo 'Danilo 2022'. No principio, eu ignorei. Como não parou, comecei a brincar de volta. Estou me divertindo um pouco com isso na internet. Até o momento, essa é praticamente a articulação que tem sido feita".

Em uma pesquisa encomendada pelo MBL, Danilo Gentili aparece em terceiro lugar na corrida presidencial, perdendo apenas para Lula e Bolsonaro - que estão empatados. Sobre essa popularidade, ele opina. "Não é difícil perceber que a maior parte dos brasileiros sonha em entrar na política para ganhar dinheiro ou ficar famoso. O meu sonho sempre foi o oposto. Sempre sonhei em viver num país com menos política – e, por ironia, ganhei dinheiro e fiquei famoso. Então, entrar num projeto político para mim seria um sacrifício, não um passo carreirista. Na política, eu teria que conviver com políticos, ganharia muito menos dinheiro do que ganho hoje e também comprometeria a minha fama, ou seja, seria só prejuízo para mim", argumentou ele.

Ao falar sobre Luciano Huck, apresentador da Globo, também cotado para concorrer às eleições em 2022, Danilo Gentili tece elogios. "Eu não o conheço pessoalmente. Nunca sentei para conversar com ele sobre o tema. Mas tenho amigos que trabalharam com o Luciano Huck e disseram que ele é um cara correto e bem intencionado. Fora isso, percebe-se pelas suas conquistas que ele é também um cara esperto e bem articulado. É um cara da sociedade civil. Eu prefiro acreditar em alguém com esse perfil do que num político carreirista".