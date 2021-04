Luiza Possi com o filho, Lucca, e o marido, Cris Gomes Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 12:04 | Atualizado 19/04/2021 12:16

Rio - Luiza Possi surpreendeu os seguidores, na manhã desta segunda-feira, ao anunciar que está grávida pela segunda vez. A cantora, de 36 anos, já é mamãe do pequeno Lucca, de apenas 1 ano, fruto do casamento com o diretor da TV Globo Cris Gomes.

"Quando você faz esse teste e o resultado vem escrito 'grávida', o coração dispara. A vida muda naquele instante. Sua vida agora é de outro alguém. Uma alegria sem tamanho invade os sentimentos. Eu tive a felicidade de passar por isso duas vezes. E as duas eu estava ao lado do Cris, meu marido amado. Nunca fiz o teste sozinha, só com ele", começou Luiza.

"As duas vezes eu não achava que seria esse o resultado. Eu estava tão nervosa e fazer um teste que não me deixou dúvida do resultado foi muito importante para esse momento. Sem saber descrever aquele turbilhão de emoções. A vida tem seus próprios planos pra nós. Eu só posso agradecer e dizer que vou honrar essa benção sendo a melhor mãe que eu posso ser", continuou a filha de Zizi Possi.

"Agora eu posso dizer: 'meus filhos', no plural. Que alegria! Seja bem-vindo(a)", finalizou a cantora.