Roberto Carlos. Caio Girardi/Divulgação/JC Caio Girardi/Divulgação/JC

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 14:41

Rio - Roberto Carlos completa, nesta segunda-feira (19), 80 anos de idade. Não podendo realizar festa, por causa das restrições do combate à pandemia, o cantor e compositor recebeu diversas homenagens de colegas artistas através das redes sociais. Gal Costa, Daniel e Neguinho da Beija-Flor estão entre os famosos que já compartilharam seus parabéns.

fotogaleria

Publicidade

Gal Costa, que cantou o sucesso "Sua Estupidez" com o Rei, compartilhou uma foto da dupla durante a juventude. "Feliz aniversário, meu querido Roberto! Muita saúde e luz no seu caminho. Parabéns!", disse na legenda.

A cantora Vanessa da Mata aproveitou a data para agradecer ao artista por suas canções que marcaram gerações. "Gratidão é o que se diz a um artista dessa qualidade, que nos traz lembranças, lindas letras, voz e dispara sem dificuldades uma memória que seria improvável resgatar, com cheiros, época, visuais, todas as sensações, quando ele começa a tocar! Gratidão eterna por sua existência", escreveu.

Publicidade

Já o sambista Neguinho da Beija-Flor, em sua homenagem, agradece Roberto Carlos pelo apoio dado em momentos difíceis que enfrentou. "No momento mais difícil da minha vida, tive a felicidade de compartilhar o palco com ele. Muito obrigado ao carinho e atenção dados a minha família!! Meu Beija-Flor, chegou a hora de botar pra fora a felicidade, da alegria de falar do rei e mostrar pro mundo sua simplicidade... Olha o Roberto Carlos aí, gente."

Abrindo com "Amigo", o cantor sertanejo Daniel desejou "Vida longa ao Rei" em vídeo publicado no seu Instagram, parabenizando um dos pilares da chamada "Jovem Guarda". Enquanto isso, Fafá de Belém resgatou um vídeo em que canta "Se Você Quer" com o astro da MPB e afirmou que hoje será dia de relembrar algumas gravações que tem com o cantor. "Que privilégio poder viver no mesmo tempo que esse gênio!"

Publicidade

A atriz Lilia Cabral também demonstrou seu carinho pelo dono de clássicos como "Aquele Beijo que Te Dei" e "Emoções". "Roberto Carlos faz 80 anos, e eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Feliz aniversário!", escreveu. Já o ator Eri Johnson pede: "Que Deus continue abençoando a sua vida e muita saúde pra quê você possa continuar transmitindo tanto amor. O mesmo amor que sentimos por você".

"'Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi...'", escreveu o apresentador César Filho. O jornalista relembrou os tempos em que comandava programas de rádio e utilizava canções de Roberto Carlos para abrir a programação. "Muito obrigado por fazer parte da vida de milhões de pessoas em todo o mundo!!! Iniciava meus programas de rádio com ele e dizia: 'Começando, sempre com uma canção do Roberto, porque ninguém canta o amor como o Rei...'"