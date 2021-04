Carla Diaz posa com fã em restaurante

Rio - Carla Diaz esteve no restaurante de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira. A atriz almoçou com a mãe, Mara Diaz. Simpática, Carla posou para fotos com um fã e acenou para o fotógrafo ao perceber que estava sendo fotografada. A atriz mostrou seu estilo com uma blusa de mangas bufantes, calça preta e, claro, máscara de proteção contra o coronavírus.

Relatar erro