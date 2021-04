Carol Tokazi é ex-bailarina do Faustão e revelou racismo existente nos bastidores do programa Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2021 13:37 | Atualizado 20/04/2021 13:48

Rio - A modelo e dançarina Carol Tokazi foi uma das bailarinas do "Domingão do Faustão" por um breve período. Mesmo com a passagem curta pelo programa, ela conta que passou por situações racistas nos bastidores da atração. Em entrevista ao colunista Leo Dias, Carol explica que o preconceito estava presente na hora de selecionar as bailarinas para as apresentações.

"Se um Martinho da Vila se apresentasse, a maioria das meninas que iam fazer a coreografia eram negras e de cabelo afro. Agora, se fosse um sertanejo tipo o Gusttavo Lima, as meninas que iriam para a coreografia eram de pele mais clara, de cabelo loiro e liso", conta.

Carol também fala que já pediram para ela alisar o cabelo para uma apresentação, o que ela negou fazer. A bailarina também fala que sentia como se houvesse uma cota para dançarinas negras.

"Parecia que existia um número, por exemplo: ‘Temos que ter seis negras’. E não talvez porque eles queriam que tivesse as seis negras ali, mas talvez porque hoje em dia você tem que colocar seis negras na televisão, tem que colocar uma quantidade de negras em uma dança. Para não parecer que eles tinham um preconceito, quanto na verdade tem", conclui.