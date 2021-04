Brunna Gonçalves Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 08:16 | Atualizado 21/04/2021 08:17

Rio - Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, respondeu perguntas dos fãs nas redes sociais e revelou que sofria de bulimia quando morava fora do Brasil. "Teve uma época da minha vida, quando eu morei fora da última vez, tive crise de ansiedade e engordei 18 kg. Do nada. Não conseguia me olhar no espelho, botar um biquíni, tirar foto. Quando tirava, me emagrecia toda. Quando fazia Stories, queria botar muito filtro para não aparentar que meu rosto estava redondo", afirmou.

fotogaleria

Publicidade

A dançarina de 29 anos disse que não tinha controle sobre a alimentação. "Queria comer muito e só parava de comer quando sentia minha barriga doer. Foi uma época muito difícil para mim. Tinha que acordar cedo todo domingo, sem comer, e me pesar. Se eu engordasse um grama tinha que pagar uma multa. Não digo que entrei em depressão, mas fiquei muito mal. Isso mexia com o meu psicológico", relembrou.

Brunna disse que as pessoas próximas queriam conversar com ela sobre o assunto, mas isso nunca aconteceu. "Daí vieram vários gatilhos, como botar o dedo na garganta para vomitar. Não gosto de falar essas coisas porque não gosto de lembrar dessa época. Mas foi muito difícil!".