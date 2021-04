Cristiana Oliveira Divulgação

Por iG

Publicado 28/04/2021 09:13 | Atualizado 28/04/2021 09:15

São Paulo - Cristiana Oliveira, atriz conhecida por interpretar Juma em "Pantanal", revelou nesta terça-feira que sofreu um duro golpe de uma pessoa com quem trabalhava. Em entrevista ao "Me Poupe", sem revelar nomes, a atriz contou que abriu uma conta conjunta com a parceira profissional e acabou sendo roubada.

fotogaleria

Publicidade

"Abri uma conta conjunta com quem eu não confiava. Essa pessoa trabalhou comigo e eu sempre fui muito ingênua. Acreditei desde o início", disse ela em entrevista a Nathalia Arcuri, ressaltando que o golpe gerou um dos apuros financeiros mais duros que passou.

"Depois de um ano eu vi que ela tinha desviado todo o valor, além de ter me roubado joias, máquinas fotográficas, roupas e sapatos", continuou a atriz.

Publicidade

No papo, Cristiana também disse que ficou por duas décadas como contratada da TV Globo, mas após esse período decidiu empreender. Ela, por exemplo, é a pessoa por trás de uma marca de cosméticos: "A veia do empreendedorismo existe desde a adolescência, mas só criei coragem depois que eu amadureci", contou.

Cristiana Oliveira, apesar de bem sucedida, não nega que teve medo. "Eu olhava lá para frente, com outras pessoas e empresas, e aquilo era uma crença limitante. Um pensamento de 'não vou conseguir', mas a gente tem que dar o primeiro passo", encerrou a atriz, que empreende há mais de três anos.