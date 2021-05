Por O Dia

Publicado 01/05/2021 09:49

Rio - Anitta lançou seu novo single, "Girl From Rio", na última quinta-feira (29) e o clipe para a música foi divulgado no dia seguinte . Entre as cenas gravadas no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio, os beijos trocados pela cantora com um jovem carioca estão dando o que falar. O modelo Tiago Alves, de 22 anos, foi convidado para atuar nas cenas com Anitta e revelou, em entrevista ao Gshow, que os dois já tiveram um caso.