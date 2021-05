Claudia Raia participa do "Conversa com Bial" e revela detalhes de sua vida pessoal Reprodução/TV Globo

01/05/2021

Rio - Claudia Raia foi a convidada no "Conversa com Bial" desta sexta-feira (30). A atriz compartilhou alguns detalhes dos relatos que compõem seu livro de memórias recém-lançado, "Sempre raia um novo dia". Um dos assuntos foi a tentativa de estupro que Raia sofreu quando tinha 13 anos e morava em Nova York, quando precisou se defender com uma coruja de vidro.

Segundo a atriz, que também é bailarina, o fato ocorreu quando estudava no American Ballet, em 1979. Claudia se mudou sozinha para os EUA e morava com um coreógrafo que tinha a confiança de sua mãe. Em uma noite, o homem foi conversar com a atriz, com 13 anos na época, e colocou a mão em sua perna. "Vi que a mão poderia subir e olhei ao lado imediatamente para ver o que tinha para me defender", relembra.

Foi quando Claudia encontrou a coruja de vidro, símbolo do estado de Nova York, ao lado da cama. "Quando ele veio com a mão, me deitou e foi para cima de mim. Com essa mão eu peguei a coruja e 'pá!' na cabeça dele", relata. Então, a atriz juntou seus pertences e fugiu da casa.

"Venho de uma família extremamente feminista, uma família de mulheres. A gente não falava de feminismo na época, mas éramos ‘mulheres que vestiam as calças’", declarou Claudia ao relembrar o episódio vivido.

Término de namoro com Jô Soares afetou a atriz

Ainda no programa, Claudia se abriu sobre os relacionamentos vividos antes de ficar com seu atual marido, o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello. A atriz namorou Jô Soares aos 17 anos de idade enquanto o apresentador tinha 52. Quando o humorista decidiu encerrar a relação, Claudia conta que ficou muito mal: "Eu quase morri. Mesmo. Eu tava muito apaixonada por ele".

O próximo relacionamento sério de Raia viria a ser com o então ator Alexandre Frota e os dois chegaram a casar em 1986. A cerimônia de casamento dos artistas abre o livro de memórias de Claudia Raia, onde conta que sua mãe foi bastante enfática ao pedir que a filha não se casasse com Frota, momentos antes do casório iniciar. "Minha filha, não casa. Esse homem não é pra você", alertou.

Com 500 convidados, 10 mil pessoas cercando a Igreja da Candelária e até um sapato da noiva sendo roubado, a cerimônia chegou ao fim e o casamento entre Claudia Raia e Alexandre Frota durou cinco anos. "Comecei a namorar Alexandre Frota no tropeço, quer dizer, na dor de corno que eu tava com o Jô, entrou o Alexandre Frota na curva", comentou a atriz durante a entrevista desta sexta-feira.