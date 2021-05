Por O Dia

Publicado 03/05/2021 13:35 | Atualizado 03/05/2021 13:43

Rio - A eliminação de Gilberto, do ‘BBB 21’ , tem mobilizado muitas celebridades, mas também membros de diversas esferas da sociedade. Na manhã desta segunda-feira, foi a vez de Igor Julião, jogador do Fluminense, mostrar sua chateação com eliminação do economista do reality.