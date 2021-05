Igual a Sarah, Juliette também furou a quarentena Reprodução / Globo

Publicado 04/05/2021 10:31

Rio - Sarah abriu uma caixa de perguntas no Instagram, na noite desta segunda-feira, e respondeu perguntas sobre Juliette, com quem teve uma amizade complicada no "BBB 21". A consultora de Marketing disse que pretende conversar com Juliette quando o programa chegar ao fim e explicou porque tem evitado falar sobre ela.

"Gente, aquilo ali é só um jogo. Obviamente, a gente [ela e Juliette] vai conversar, sim. É que é difícil demais falar dela aqui, porque se eu falo, o pessoal fala que estou querendo biscoito, se não falo, vocês cobram também", escreveu.

Sarah também comentou o julgamento do público. "Essa é a parte mais difícil, principalmente outras pessoas que já foram atacadas e sabem o quanto é complicado isso. A parte mais difícil de tudo que estou vivendo é essa", disse.